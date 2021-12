Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Salmtal

Salmtal (ots)

Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Salmtal

Am Samstag, 25. Dezember 2021, gegen 18:10 Uhr, meldete eine Anruferin einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Moselstraße in Salmtal. Bei der Aufnahme des Sachverhalts vor Ort stellte sich heraus, dass es dem/den Täter/n nicht gelungen war den Automaten aufzubrechen, sondern, dass sie den Versuch erfolglos beendeten. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Freitag, 24. Dezember 2021, ca. 20:00 Uhr und Samstag 25. Dezember 18:00 Uhr liegen. Sollte es Zeugen geben, die sachdienliche Angaben machen können, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich unter der 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.

------------------------------------------------------------

Polizeiinspektion Wittlich

Christina Lange, POK'in Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571/926-0 Fax: 06571/926-150 piwittlich@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/ Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell