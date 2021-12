Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Hinteres Kennzeichenschild abgerissen und entwendet

Gerolstein (ots)

Ein unbekannter Täter hat in Daun, Gerolsteiner Straße, in der Nacht vom 23.12.21 auf den 24.12.21, 10:00 Uhr, an einem dort geparkten Pkw Audi Q2 das hintere Kennzeichenschild abgerissen und entwendet. Hierbei sind Teile des Kennzeichenhalters abgerissen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.

