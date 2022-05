Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Über Hügel geschanzt

Offenburg (ots)

Am späten Freitagvormittag hat sich in der Englerstraße ein spektakulärer Unfall zugetragen, bei dem sich der Fahrer eines Renault leichte Verletzungen zugezogen hat. Der 62-Jährige war gegen 11:10 Uhr auf der Englerstraße in Richtung B 3 unterwegs, als er unmittelbar nach einer dortigen Unterführung aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn kam und über einen Hügel schanzte. Der Kleinwagen durchschlug in der Folge einen Zaun und krachte gegen einen auf dem Gelände eines Bauzentrums abgestellten Bagger. Mit der Fahrzeugfront steckte der Renault letztlich in Unfallendstellung in der Schaufel des Baggers fest. Der 62-Jährige kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus und muss sich dort möglicherweise weiteren Maßnahmen zur Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit stellen. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg auf etwa 10.000 Euro belaufen. Hinweise auf eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer liegen den Ermittlern derzeit nicht vor.

