Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 59-Jähriger verstirbt nach Fahrradunfall

Hannover (ots)

In der Nacht zu Freitag, 01.07.2022, ist ein 59-jähriger Radfahrer an den Folgen seiner Kollision mit einer Pkw-Tür gestorben. Ein 26-jähriger Toyota-Fahrer parkte kurz zuvor am Fahrbahnrand der Calenberger Straße und öffnete seine Tür, ohne auf den rückwärtigen Radverkehr zu achten. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen die offene Fahrertür. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5257103)

Seit dem schweren Unfall am 23.06.2022 befand sich der lebensgefährlich verletzte Radfahrer in medizinischer Behandlung im Krankenhaus. Nach aktuellen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes (VUD) Hannover erlag der 59-Jährige aus Hannover am Freitag seinen Verletzungen.

Der VUD ermittelt inzwischen wegen fahrlässiger Tötung gegen den 26-jährigen Hannoveraner.

Die Polizei bittet Kraftfahrzeugnutzende nochmals eindringlich darum, beim Aussteigen auf der jeweiligen Fahrzeugseite auf den fließenden (Rad-) Verkehr zu achten. Dabei hilft der "Holländische Griff", der Ihnen hier gezeigt wird. https://www.pd-h.polizei-nds.de/praevention/verkehrsunfallpraevention/der-hollandische-griff-115710.html /nzj, nash

