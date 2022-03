POL-SO: Soest - Umgedreht - Zwei Leichtverletzte

Bad Sassendorf (ots) - Einer aufmerksamen Zeugin fiel am Donnerstagabend (24. März 2022), um kurz vor 22 Uhr, ein Mann auf, der an den Fahrradständern am Bahnhof in Bad Sassendorf an mehreren Fahrrädern rüttelte. Kurz darauf traf eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung ein. Der augenscheinlich stark alkoholisierte, 32-Jährige, am Möhnesee wohnende ...

