Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mit Gabelstapler gefahren - Polizei erwischt 16-Jährigen

Soest (ots)

Am Donnerstagabend (24. März 2022), um 22.18 Uhr, wurde der Polizei ein Gabelstapler gemeldet, der auf einem Parkplatz in der Straße "Dominikaner" hin- und herfahren soll. Eine kurz darauf eintreffende Zivilstreife der Polizei bemerkte das Fahrzeug mit rot blinkendem Licht auf dem Parkplatz und drei Personen, die aus Richtung des Gabelstaplers in Richtung der Straße "An den Dominikanern" flüchteten. Ein alkoholisierter, 16-jähriger Jugendlicher aus Geseke konnte nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Da dieser weiterhin versuchte, die Flucht fortzusetzen, legten die Beamten ihm Handschellen an. Ein Beamter verletzte sich hierbei leicht. Er verblieb jedoch dienstfähig. Bei seiner Durchsuchung konnte ein Schlüssel aufgefunden werden, mit dem das Gefährt gestartet werden konnte. Der Jugendliche gab an, dass der Gabelstapler von einem in der Nähe befindlichen er nur ein kurzes Stück mit dem Stapler gefahren wäre. Ein auf der Wache durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,26 Promille. Anschließend brachten ihn die Beamten nach Hause und übergaben ihn einem Erziehungsberechtigten. Eine Anzeige folgt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den zwei Geflüchteten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

