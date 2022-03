Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Dejavue - Da staunt selbst die Polizei

Geseke (ots)

Am Donnerstag (24. März 2022) um kurz nach 11 Uhr informiert ein 74-jähriger Autofahrer aus Büren, dass er die Erst-von-Bayern-Straße in Richtung Markusstraße befahren habe und einen Knall gehört hätte. Er ging davon aus, dass es zu einem Unfall gekommen wäre, er könne jedoch die Unfallstelle nicht finden. Der kurz darauf eintreffende Polizeibeamte fand zwar auf der Straße noch Fahrzeugteile und stellte am Wagen des Büreners einen deutlichen Achsschaden fest. Wogegen der Wagen des Rentners geprallt sein sollte, konnte sich der Beamte jedoch auch nicht erklären.

Nach circa einer Stunde meldete sich eine 29-jährige Autofahrerin aus Salzkotten. Diese hatte nach einer Entfernung von schätzungsweise 500 Metern das ungewöhnliche Fahrverhalten ihres Wagens bemerkte und ihr Auto anhielt. Hierbei stellte sie fest, dass sie einen deutlichen Heck-/Achsschaden am Wagen hatte.

Im Nachhinein ließ sich rekonstruieren, dass der Rentner zuvor den geparkten Wagen der Salzkottenerin stark touchierte. Während er anhielt und sich über den Schaden an seinem Wagen wunderte, stieg die 29-Jährige in ihren Wagen ein und fuhr los. Den Schaden an ihrem Fahrzeuge hatte sie nicht bemerkt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden der beiden Autos auf 15.000 Euro ein.

Keine vier Stunden später

Der 74-Jährige fuhr mit einem zweiten Wagen gegen 14.40 Uhr zu der morgendlichen Unfallstelle, um sich um seinen beschädigten Wagen zu kümmern. Hierbei prallte er aus bislang unbekannten Gründen an fast derselben Unfallstelle gegen den geparkten Wagen einer 59-jährigen Frau aus Detmold. Diese befand sich in ihrem geparkten Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Detmolderin leicht. Der Wagen von ihr wurde auf ein vor ihr geparktes Fahrzeug aufgeschoben. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Rentner wurde zur weiteren Untersuchung, insbesondere zur Abklärung internistischer Ursachen, in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde. Den entstandenen Sachschaden dieses Unfalls schätzt die Polizei auf 16.000 Euro ein. (reh)

