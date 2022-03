Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Geld verlangt

Welver (ots)

Am Donnerstag (24. März 2022) wurde ein 30-jähriger Werler an einem Zigarettenautomaten an der Werler Straße von einem Unbekannten gegen 20.15 Uhr angesprochen. Der Mann forderte Geld und fasste ihn an den Hals des Werlers. Um sich zu wehren, schubste er den Tatverdächtigen zurück. Eine zweite Person schlug daraufhin von gegen den Kopf des 30-Jährigen, der daraufhin zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Die beiden Unbekannten flohen anschließend ohne Beute. Der erste Unbekannte war circa 29 Jahre alt und trug ein weißes T-Shirt, sowie ein schwarzes Joggingoberteil. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell