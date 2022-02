Polizeipräsidium Mannheim

Rhein-Neckar-Kreis: Polizei ermittelt nach Angriff in Straßenbahn wegen Körperverletzung und sucht Zeugen

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, kam es in der Straßenbahn der Linie 23 von Leimen nach Handschuhsheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren unbekannten männliche Personen und einem 19-jährigen Fahrgast.

Die unbekannten jungen Männer stiegen an der Haltestelle Georgi-Marktplatz in die Bahn ein und schlugen aus bislang unbekannten Gründen, unter anderem mit einem Schlagstock, auf den Heranwachsenden ein. Der Angriff dauerte nur kurz. Anschließend verließ die Gruppierung die Bahn wieder und entfernte sich in Richtung St. Ilgener Straße.

Eine durch die verständigte Polizei sofort veranlasste Fahndung nach den unbekannten Angreifern blieb ohne Erfolg. Einer der jungen Männer soll mit einem grauen Langarmshirt und einer schwarzen Weste bekleidet gewesen sein.

Der 19-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht. Die Schwellung im Mund-/Nasen-Bereich sowie die aufgeplatzte Lippe wurden vor Ort notärztlich versorgt. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Der Polizeiposten in Leimen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern bzw. zum Tathergang geben können, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222 5709-0, in Verbindung zu setzen.

