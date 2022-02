Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Einbruch in Wohnung in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Eingebrochen wurde am Dienstag zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr in der Henkel-Teroson-Straße. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch ein entglastes Fenster, welches nur mit einer Decke provisorisch gesichert war, Zugang zu der Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Im Inneren durchsuchte er die Räumlichkeit und entwendete einen Fernseher, sowie Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Diebstahlschaden liegt bei rund 200 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und / oder sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell