Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Erneut beschädigtes Fahrzeug am Messplatz; Polizei bittet um Hinweise

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Wie bereits vergangene Woche berichtet, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter diverse Fahrzeuge im Bereich des Messplatzes im Heidelberger Stadtteil Kirchheim. Link zur PM: http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5138596

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr wurde das Polizeirevier Heidelberg-Süd dann erneut verständigt. Unbekannte hatten den im "Kirchheimer Weg" geparkten Suzuki einer 40-Jährigen mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der PKW wurde am frühen Morgen gegen 7 Uhr im Bereich des Messplatzes abgestellt. Als die 40-Jährige in den Nachmittagsstunden zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie die Beschädigungen fest. Hinweise auf die Täter ergaben sich bislang keine. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 50 Euro geschätzt.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Sachbeschädigungen von letzter Woche und der jetzigen besteht, ist nicht bekannt und wird derzeit von den Ermittlern des Polizeireviers Heidelberg-Süd geprüft. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich gesehen haben und/oder darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können, gebeten, sich unter der Tel.: 06221 34180 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell