POL-MA: Heidelberg- Altstadt: Streit eskaliert - zwei Personen verletzt - Polizei fahndet nach Körperverletzung mit Phantombild nach unbekanntem Täter - Zeugen gesucht

Bereits am 09.10.2021, gegen 01:30 Uhr eskalierte in Heidelberg an der Bushaltestelle "Alte Brücke" / Am Hackteufel ein Streit zwischen einer vierköpfigen Personengruppe und einer ihnen unbekannten männlichen Person. Hierbei geriet eine männliche Person aus der Gruppe zunächst in einen verbalen Streit mit dem Unbekannten. Als eine weitere männliche sowie weibliche Person aus der Gruppe den Versuch unternahm, den Streit zu schlichten, wurden sie von dem Unbekannten körperlich angegriffen. Der Angreifer verpasste dem Streitschlichter einen gezielten Faustschlag ins Gesicht und packte dann den Oberarm der jungen Frau so fest, dass sich diese eine schwere Verletzung zuzog. Der junge Mann wurde durch den Schlag ins Gesicht nur leicht verletzt. Die junge Frau hingegen musste sich in stationäre Behandlung begeben und leidet seither unter einer dauerhaften körperlichen Beeinträchtigung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet mit einem Phantombild nach dem unbekannten männlichen Täter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, die zur Feststellung der Identität des Unbekannten führen, geben können, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/991700 in Verbindung.

Die Fahndung mit dem Phantombild ist unter folgendem link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-altstadt-koerperverletzung/

