Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Reckenroth (ots)

Ein 38-jähriger Mann aus der Gemeinde Heidenrod befuhr am 29.05.2021 gegen 22:45 Uhr mit seinem Mofa die Landesstraße 336 von Reckenroth in Fahrtrichtung Laufenselden. Hierbei übersah er eine auf seiner Fahrspur mit Warnbaken abgesicherte Gefahrenstelle und kollidierte mit zwei der Baken. Durch den Aufprall und Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Während der Unfallaufnahme räumte der 38-Jährige ein, dass er vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert habe. Ihm wurde daher im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell