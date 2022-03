Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Aufmerksame Zeugin informiert Polizei

Bad Sassendorf (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin fiel am Donnerstagabend (24. März 2022), um kurz vor 22 Uhr, ein Mann auf, der an den Fahrradständern am Bahnhof in Bad Sassendorf an mehreren Fahrrädern rüttelte. Kurz darauf traf eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung ein. Der augenscheinlich stark alkoholisierte, 32-Jährige, am Möhnesee wohnende Tatverdächtige, hob daraufhin ein unverschlossenes Damenrad hoch und warf es zu Boden. Trotz Ansprache der Beamten und Verhaltenshinweisen in deutscher und englischer Sprache, kam er diesen nicht nach. Nachdem er mehrfach mit wild gestikulierenden Armen auf die zuging und einen von ihnen versuchte zu schlagen, wurde er zu Boden gebracht und ihm Handfesseln angelegt. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Auf der Wache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell