POL-H: Bundesautobahn (BAB) 2: 34-jähriger Lkw-Fahrer fährt auf Sattelzug auf und erleidet lebensgefährliche Verletzungen

Hannover (ots) - Am Mittwochabend, 29.06.2022, ist ein 53 Jahre alter Mann mit seinem Lkw auf der BAB 2 zwischen den Kreuzen Hannover-Buchholz und Hannover-Ost am Stauende auf einen anderen Lkw aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er in seinem komplett zerstörten Führerhaus eingeklemmt. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Nach bisherigen ...

