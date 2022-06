Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wennigsen: Polizei nimmt Tatverdächtigen zum Mord an einem Ehepaar fest - Untersuchungshaft

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

Am Montag, 27.06.2022, hat die Polizei einen Tatverdächtigen im Mordfall von Wennigsen festgenommen. Anschließend durchsuchten die Beamten an mehreren Adressen.

Nach bisherigen kriminalpolizeilichen Erkenntnissen wurde am Montagmittag ein 23-jähriger Tatverdächtiger zum Mord in Wennigsen festgenommen. Der junge Mann steht im dringenden Verdacht, ein am 13.06.2022 aufgefundenes Ehepaar in ihrem Wohnhaus im Ortsteil Holtensen getötet zu haben.

Wir berichteten seinerzeit: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5247263

Am gestrigen Montag durchsuchen die Beamten außerdem drei in dem Fall relevante Örtlichkeiten zwecks weiterer Ermittlungen im Raum Hemmingen und Linden.

Der Tatverdächtige wurde noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt bereits in Untersuchungshaft. /desch, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell