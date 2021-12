Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ermittlungserfolg nach sprunghaftem Anstieg von Geschäftseinbrüchen in der Kasseler Innenstadt: 58-Jähriger festgenommen und nun in U-Haft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel: In den letzten beiden Monaten musste die Polizei einen sprunghaften Anstieg von Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Geschäfte im Bereich der Kasseler Innenstadt verzeichnen. Inzwischen sind über 100 solcher Fälle angezeigt worden. Der Kasseler Kripo und der Staatsanwaltschaft Kassel ist dahingehend nun ein Ermittlungserfolg gelungen. Nach einem weiteren Einbruch in Kassel am gestrigen Mittwoch konnten Polizeibeamte in der Innenstadt einen 58-Jährigen festnehmen, der im Verdacht steht, für mehrere Einbruchsdelikte verantwortlich zu sein. Die Ermittlungen insgesamt dauern derzeit noch an. Auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am gestrigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Die mit dem Anstieg der Fallzahlen sofort von der Kasseler Kriminalpolizei ergriffenen Maßnahmen und angestellten intensiven Ermittlungen ergaben in einzelnen Fällen bereits frühzeitig einen Tatverdacht gegen den 58-Jährigen aus Kassel, der schon hinreichend wegen Einbrüchen bei den Strafverfolgungsbehörden bekannt ist. Der Tatverdächtige hatte Mitte Oktober eine Haftstrafe fertig verbüßt und hielt sich seit dieser Zeit offenbar in der Kassel Innenstadt auf. Bei den weiteren umfangreichen Ermittlungen, der Auswertung von Beweismaterialen sowie durch operative Maßnahmen konnte inzwischen in mehr als 20 Fällen ein konkreter Tatverdacht gegen den 58-Jährigen begründet werden. Weitere Auswertungen, beispielsweise von an Tatorten sichergestellten Spuren, stehen in anderen Verfahren zudem noch aus. Die weiteren Ermittlungen gegen den 58-Jährigen werden von den Beamten des für Mehrfach- und Intensivtäter zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo geführt. In enger Zusammenarbeit mit den Ermittlern des für Einbrüche zuständige Kommissariats 21/22 prüfen die Kriminalbeamten umfangreich, ob der Festgenommene für weitere der angezeigten Einbrüche verantwortlich gewesen sein könnte.

Der 58-Jährige konnte nun am gestrigen Mittwochmorgen durch Polizeibeamte in der Kasseler Innenstadt festgenommen werden, nachdem es kurz zuvor erneut zu einem Einbruch in ein Gewerbegebäude mit Büros und Arztpraxen am Friedrichsplatz gekommen war. Bei seiner Festnahme war der Tatverdächtige im Besitz von Diebesgut aus diesem Einbruch. Aufgrund der weiteren Einbrüche, bei denen der 58-Jährige inzwischen verdächtig ist, beantragte die Staatsanwaltschaft Kassel anschließend die Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

