Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsunfall mit verletzter Person

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 07:05 Uhr, fuhr eine 46-jährige PKW-Fahrerin aus einer Grundstücksausfahrt auf die Mannheimer Straße ein und stieß hierbei mit einem querenden, 29-jährigen PKW-Fahrer zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt der 29-Jährige leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 18.000 Euro. Die 46-Jährige blieb unverletzt.

