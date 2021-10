Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Gefahr durch Teile auf der Fahrbahn, Verursacher gesucht

Speyer (ots)

Am 12.10.2021 um 11:29 meldete eine Verkehrsteilnehmerin ein Metallteil auf der B9 am Autobahnkreuz Speyer in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Die Polizeistreife konnte auf der Ausfahrt zur A61 in Richtung Hockenheim Teile eines Verkehrsschildes (Leitplatte, Zeichen 626) feststellen und von der Fahrbahn entfernen. Es handelte sich dabei um einen Betonsockel inklusive Pfosten, welcher durch die Straßenmeisterei schließlich wieder eingesetzt wurde.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

