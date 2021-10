Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Beleuchtungskontrollen zu Beginn der dunklen Jahreszeit

Speyer (ots)

Am 13.10.2021 zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr wurde eine Kontrollstelle in der Waldseer Straße mit dem Hauptzweck der Feststellung von Beleuchtungsmängeln eingerichtet. Darüber hinaus wurden im Stadtgebiet mobile Kontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden achtzehn Fahrzeuge in der Kontrollstelle und fünf Fahrzeuge mobil kontrolliert. Davon wurden bei vier Fahrzeugen Mängel des Abblendlichts festgestellt. In sechs weiteren Fällen wurden Warnwesten, Warndreiecke, Verbandskästen oder Dokumente nicht mitgeführt. Den betroffenen Fahrzeugführern wurde eine Frist zur Mängelbehebung gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell