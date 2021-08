Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Mann mit Ecstasy und Schlagring fest

Mönchengladbach (ots)

Bundespolizisten stellten am Mönchengladbacher Hauptbahnhof am Mittwochnachmittag (4. August), um 15.00 Uhr, im Rucksack eines 38-Jährigen eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel sowie einen Schlagring fest. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und wird am Donnerstagnachmittag einem Richter vorgeführt.

Der Deutsche (38) wurde durch Bundespolizisten am Hinterausgang des Mönchengladbacher Hauptbahnhofs kontrolliert. Während der Kontrolle verhielt sich der Mann sehr nervös und begann zu zittern. Die Beamten nahmen in Gegenwart des 38-Jährigen einen intensiven Marihuanageruch wahr. Als die Uniformierten den mitgeführten Rucksack des 38-Jährigen durchsuchten, fanden sie 153 Tabletten Ecstasy, einen Joint, 2,4 Gramm Marihuana, 0,6 Gramm Haschisch sowie 7,4 Gramm Amphetamin und einen Schlagring.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Wache geführt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige in der Vergangenheit bereits wegen des Handels mit Betäubungsmitteln polizeilich in Erscheinung getreten ist. Im jetzigen Fall wurde ein Strafverfahren aufgrund des Handels mit Betäubungsmitteln unter Mitführung eines gefährlichen Gegenstandes eingeleitet. Der 38-Jährige wurde an das zuständige Kriminalkommissariat des Polizeipräsidiums Mönchengladbach übergeben und wird im Laufe des heutigen Tages zur weiteren Entscheidung einem Richter vorgeführt.

