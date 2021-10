Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Einbruch in Gartenlaube

Aschendorf (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr kam es in der Straße Am Voßschloot zu einem Einbruch in eine Gartenlaube. Ein Anwohner bemerkte den Einbruch und alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Ob die Täter etwas erbeuten konnten, ist bislang noch nicht bekannt.

