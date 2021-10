Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugen nach Unfall gesucht

Lathen (ots)

Am Dienstag kam es auf der Melstruper Straße in Lathen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 12-Jährige war auf ihrem Fahrrad gegen 7.50 Uhr auf dem Weg zu der dortigen Schule. Als sie den Fußgängerüberweg überquerte, wurde das Mädchen von einem bislang unbekannten Pkw erfasst und leicht verletzt. Der Führer des Autos setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen.

