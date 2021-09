Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Stadtbahn der Linie U2 ist am Dienstagnachmittag (28.09.2021) ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Die Stadtbahn fuhr gegen 15.20 Uhr in der Schmidener Straße in Richtung Neugereut, als sie mit dem Nissan einer 20 Jahre alten Frau kollidierte, die aus der Pillauer Straße in die Schmidener Straße einbog. Verletzt wurde dabei niemand.

