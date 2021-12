Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trickdiebstahl durch falsche Pflegedienstmitarbeiterin: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Zu einem Trickdiebstahl durch eine falsche Pflegedienstmitarbeiterin und einem unbekannten Komplizen kam es am gestrigen Mittwochnachmittag in der Kasseler Eschebergstraße. Dabei hatten die dreisten Täter einer Seniorin hochwertigen Schmuck, mehrere Hundert Euro und eine Bankkarte gestohlen. Die mit dem Fall betrauten Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise auf die Trickdiebe aus der Bevölkerung zu bekommen. Die falsche Pflegedienstmitarbeiterin soll ca. 25 Jahre alt und mit etwa 1,55 Meter Körpergröße auffällig klein gewesen sein. Sie hatte dunkle Haare, trug dunkle Kleidung und sprach akzentfrei Deutsch, so das Opfer.

Die Täterin hatte gegen 16 Uhr an dem Haus in der Eschebergstraße, unweit der Rasenallee, geklingelt und sich an der Wohnungstür der Seniorin als neue Pflegekraft vorgestellt. Da die Rentnerin tatsächlich von einem Pflegedienst betreut wird, schenkte sie der freundlichen Frau Glauben und gewährte ihr Zugang zur Wohnung. Anschließend ließ sich die vermeintliche Pflegedienstmitarbeiterin das Badezimmer zeigen und verwickelte die hochbetagte Frau dort in ein Gespräch. Diesen Moment nutzte der unbekannte Komplize, um unbemerkt durch die angelehnte Tür in die Wohnung zu schleichen und die Wertsachen aus dem Schlafzimmer und Wohnzimmer zu stehlen. Nachdem die junge Frau gegangen war, beschlich die Seniorin sofort ein ungutes Gefühl, das sich bei einer Nachschau bestätigte. Die Bestohlene handelte genau richtig, indem sie umgehend von einer Angehörigen die Bankkarte sperren ließ. Hierbei erfuhr sie, dass die Täter bereits 15 Minuten nach dem Diebstahl erfolglos versucht hatten, Geld mit der Karte an einem Automaten am Holländischen Platz abzuheben.

Die Ermittler der EG SÄM bitten Zeugen, die am gestrigen Nachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben und Hinweise auf die beschriebene Frau geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

