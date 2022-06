POL-H: Pkw-Fahrerin kommt von der Straße ab und wird schwer verletzt - Die Polizei beschlagnahmt den Führerschein der 70-Jährigen

Hannover (ots) - In der Nacht zu Sonntag, 26.06.2022, haben drei Männer das Portmonee einer Frau trotz ihrer Gegenwehr in der Maschstraße erbeutet. Nun sucht die Polizei Zeugen zur Tat. Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariates Hannover-Südstadt sprachen drei junge Männer gegen 03:00 Uhr eine 25-Jährige an, die zu Fuß auf der Maschstraße unterwegs ...

