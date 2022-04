Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Schloss an Hütte entfernt

Gronau (ots)

Ein Unbekannter hat sich am Dienstag in Gronau mit Gewalt am Schloss einer Gartenhütte zu schaffen gemacht und es entwendet. Aus der Hütte selbst fehlt nichts. Der Geschädigte hatte gegen 23.40 Uhr eine Person auf seinem Grundstück angetroffen, die sich nach einem kurzen Gespräch entfernte; Beschreibung: männlich, circa 17 bis 18 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, akzentfrei deutsch sprechend, bekleidet mit einem dunklen Hoodie. Der Tatort liegt an der Bögeholdstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

