POL-MFR: (464) Schüsse nach Schlägerei vor Diskothek

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (07.04.2022) wurde eine Frau von einem ihr unbekannten Mann in der Innenstadt angegangen und sexuell belästigt. Beamte des USK Mittelfranken nahmen einen 27-jährigen Tatverdächtigen fest. Die 42-Jährige befand sich auf dem Heimweg, als sie gegen 17:45 Uhr von einem Fremden am Bahnhofsplatz angegangen wurde. Der Mann drängte sie an eine Säule und versuchte sie zu küssen. ...

