POL-H: Zeugenaufruf: Zwei Unbekannte besprühen einen Mann mit Pfefferspray und rauben ihn aus - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots) - Die Polizei hat am heutigen Morgen, 24.06.2022, einen 17-jährigen festgenommen. Der Jugendliche ist dringend tatverdächtig am 19.05.2022 bei einem Streit an einer Tankstelle in der List einen 45-Jährigen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt zu haben. Gegen 18:30 Uhr des 19.05.2022 entbrannte an einer Tankstelle am Lister Kirchweg ein ...

mehr