Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geparkter Pkw nach Verkehrsunfallflucht beschädigt

Hildesheim (ots)

Bockenem: (fie) Am gestrigen Montag, den 06.12.2021, kam es in Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. In der Zeit zwischen 18 und 19:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bockenem die Mahlumer Straße stadtauswärts in Richtung Freibad. In Höhe der Haus-Nr. 33 streifte das unbekannte Fahrzeug einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten grauen VW Bora. Dessen linker Außenspiegel wurde hierbei beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden und die Bekanntgabe seiner Personalien gekümmert zu haben, fuhr der Verursacher weiter. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 50 EUR. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 bei der Polizei in Bad Salzdetfurth zu melden.

