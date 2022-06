Polizeidirektion Hannover

POL-H: Streifenwagen kollidiert bei Einsatzfahrt mit Pkw - Fünf Personen leicht verletzt und Totalschaden an beiden Fahrzeugen

Am Mittwoch, 29.06.2022, ist ein Funkstreifenwagen des Polizeikommissariats Seelze bei einer Einsatzfahrt mit Sonder- und Wegerechten auf der Hannoverschen Straße in Seelze mit einem Pkw zusammengestoßen. Dabei wurden fünf Personen leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war das Polizei-Einsatzfahrzeug gegen 14:45 Uhr auf der Hannoverschen Straße in Richtung Lange-Feld-Straße mit Sonder- und Wegerechten zu einem Einsatz unterwegs. In Höhe einer Tankstelle verringerte eine 48 Jahre alte Fahrerin eines Ford zunächst ihre Geschwindigkeit und der Streifenwagen überholte sie. In diesem Moment bog sie nach links auf das Tankstellengelände ab. In Höhe des Gegenverkehrs kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Streifenwagen prallte mit der vorderen rechten Fahrzeugecke in die linke Ford-Seite. Dieser wurde dadurch zurück auf die Lange-Feld-Straße geschleudert und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Der Streifenwagen kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Straßenlaterne und im weiteren Verlauf gegen einen Baum bis er schlussendlich neben der Fahrbahn zum Stehen kam.

Die Trümmerteile beschädigten außerdem einen Skoda, der auf einem angrenzenden Parkplatz stand.

Bei der Kollision erlitt die Streifenwagen-Besatzung - eine 28 Jahre alte Fahrerin und ihr 23-jähriger Beifahrer sowie eine 17-jährige Praktikantin - leichte Verletzungen. Auch die 48-jährige Ford-Fahrerin und ihre 15 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung in unterschiedliche Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei mit circa 51.000 Euro beziffert.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Hannoversche Straße voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen des Individual- und Öffentlichen Personennahverkehrs. /nash, ram

