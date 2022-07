Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruchsversuch in Wohnung

Von Sonntag 17. Juli 2022, 00.00 Uhr, bis Sonntag, 24. Juli 2022, 20.20 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in Vechta, Münsterstraße, sich Zugang zu einer im ersten Obergeschoss befindlichen Wohnung eines Mehrparteienhauses zu verschaffen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Damme - Brand eines Akku-Staubsaugers

Am Dienstag, 26. Juli 2022, um 18.50 Uhr, entdeckte eine 44-Jährige aus Damme, die sich auf dem Gehweg des Sanddornweges befand, einen Brand in einem Abstellraum eines dortigen Wohnhauses. Durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Damme, welche mit vier Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort erschien, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Ursächlich für das Feuer war ein in Brand geratener Akku-Staubsauger. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen des Feuers verhindert werden. Es entstand weder Gebäude-, noch Personenschaden.

Steinfeld - Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, 24. Juli 2022, zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter Am Marktplatz die linke Fahrzeugseite eines VOLVO XC90 eines 44-jährigen Steinfelders. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung durch Farbschmiereien

Am Dienstag, 26. Juli 2022, zwischen 01.00 Uhr und 03.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter im Schloaps Pad, dortiges Eckgrundstück zur Lange Straße, den Gartenzaun einer 53-jährigen Anwohnerin mit schwarzer Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Holdorf - Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 26. Juli 2022, wurde gegen 18.50 Uhr auf der Großen Straße ein 14-jähriger Holdorfer auf einem E-Scooter angetroffen, für den kein Versicherungsschutz bestand. An dem Scooter war ein veraltetes Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2020 angebracht. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wurde abschließend an seine Mutter übergeben.

