Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Diverse Küchenmesser bei Einbruch in Gaststätte entwendet

Leichlingen (ots)

Am Donnerstag (18.11.) gegen 10:00 Uhr wurde der Betreiber einer Gaststätte auf der Hochstraße in Leichlingen durch eine Reinigungskraft über einen Einbruch in sein Lokal informiert, welches er am Vorabend gegen 22:30 Uhr verlassen hat.

Unbekannte Täter beschädigten ein Fensterglas auf der rechten Seite des Gebäudes, hebelten das Fenster schließlich auf und entwendeten laut aktuellen Erkenntnissen circa 10 Küchenmesser mit einem Gesamtwert von rund 500 Euro.

Aufgrund der am Tatort zurückgelassenen Spuren veranlasste die Polizei eine Spurensicherung. Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ch)

