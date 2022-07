Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Bürogebäude

In der Zeit von Mittwoch, 27. Juli 2022, 17.00 Uhr, bis Donnerstag, 28. Juli 2022, 07.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude an der Friesoyther Straße ein. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zur Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Kindergarten

In der Zeit von Montag, 18. Juli 2022, 12.00 Uhr, bis Donnerstag, 28. Juli 2022, 09.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Eschstraße ein. Im Inneren des Gebäudes wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zur Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Pkw

Bislang unbekannte Täter gelangten am 28. Juli 2022, 05.55 Uhr, am Ritzereiweg, auf bislang unbekannte Art und Weise in einen Pkw, Tesla, und entwendeten dort eine Geldbörse mit Bargeld und Ausweisdokumenten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 180 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) entgegen.

Löningen - Brand

Am 28. Juli 20222 kam es gegen 22.24 Uhr, an der Straße Hohes Ufer zum Brand einer Garage. In der Garage befand sich ein Pkw, VW, welcher genau wie die Garage vollständig ausbrannte. Ein Übergreifen des Feuers konnte jedoch durch die Freiwillige Feuerwehr Löningen, die mit 8 Löschfahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten vor Ort war, verhindert werden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Essen - Sachbeschädigung im Bereich einer Baustelle

Bislang unbekannte Täter traten in der Zeit von Mittwoch, 27. Juli 2022, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 28. Juli 2022, 07.00 Uhr, ein einem Neubaugebiet "Am Schützenplatz" auf einer Länge von 20 Metern die frisch einbetonierten Rinnsteine herunter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel.: 05434/924700) entgegen.

Essen - Eine schwer verletzte Person bei Verkehrsunfall in Dwergte

Am 28. Juli 2022 kam es gegen 07.20 Uhr in 49696 Molbergen, Ortsteil Dwergte, Augustendorfer Weg, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 46-Jähriger aus der Gemeinde Molbergen schwer verletzt wurde. Eine 47-Jährige aus Spahnharrenstätte hatte mit ihrem Pkw, KIA, den Wöstenweg aus Richtung Dwergter Straße kommend in Richtung Augustendorfer Weg befahren. Beim Rechtsabbiegen übersah sie den bevorrechtigten 46-Jährigen, der mit seinem Motorrad, von links kommend, den Augustendorfer Weg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Fachfirmen abgeschleppt werden. Der 46-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell