POL-HBPP: Sachbeschädigung an Wasserfahrzeug und Verbotszeichen

Oestrich Winkel (ots)

In der Winkler Bucht zwischen Rheinkilometer 519,290 und 519,600 wurden zwischen Freitag, 24.06.22, 17.00 Uhr und Samstag 25.06.22, 11.00 Uhr durch unbekannte Täter*innen mehrere Mülleimer aus ihrer Verankerung gehoben. Einer davon wurde augenscheinlich auf ein an seinem Liegeplatz befindliches Wassermotorrad geworfen.

Dabei entstand Sachschaden an dessen Persenning. Ein Mülleimer wurde in der Nähe auf dem Flussgrund gesichtet. Ein Schild der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung in Höhe Rheinkilometer 519,600, im unmittelbaren Bereich der Unterführung der B 42, wurde ebenfalls komplett umgebogen.

Die Wasserschutzpolizei Rüdesheim bittet Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, um Mitteilung an:

Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim,

Auf der Lach 7, 65385 Rüdesheim, Tel.: 06722-40360 E-Mail: WSPSt.Ruedesheim.hbpp@polizei.hessen.de

