Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennender PKW in einer Tiefgarage

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagmorgen, den 13.03.2022 kam es gegen 08:00h zum Brand eines PKW in einer Tiefgarage in der Wredestraße in Ludwigshafen. Verletzt wurde niemand, am PKW dürfte ein Totalschaden vorliegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu melden unter Telefon 0621 963-2773 oder per Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de

