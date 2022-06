POL-HBPP: Aufgerissener Rumpf nach Sportbootunfall

Biblis / Nordheim (ots) - Am Sonntag, 10.06.2022, ereignete sich auf dem Rhein in der Ortslage Biblis/Nordheim auf hessischer Seite ein schwerer Jet-Ski Unfall in der ausgewiesenen Jet-Ski Strecke. Um ca. 14:10 Uhr, kollidierten 2 in ihren Farben Blau und Grün sehr auffällige, mit jeweils zwei Personen besetzte, Jet-Ski. Bei einem Fahrmanöver kam es aus bisher ...

mehr