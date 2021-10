Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 31.10.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Hückelhoven, versuchte Einbrüche

Am 30.10.2021, in der Zeit 10:00 Uhr - 17:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter vergeblich in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Meurerstraße einzudringen.

In ein Reihenhaus auf der Jägerstraße wurde im Zeitraum 28.10.2021, 23:00 Uhr - 29.10.2021, 10:00 Uhr, gleichfalls versucht einzubrechen. Nachdem ein Zaun überwunden werden konnte, scheiterten die Täter im weiteren Verlauf an das Aufhebeln einer Eingangstür.

Wassenberg, Baustellen-Einbruch

Im Tatzeitraum 29.10.2021, 16:00 Uhr - 30.10.2021, 08:00 Uhr, wurde ein auf der Klosterstraße aufgestellter Baucontainer durch Unbekannte aufgebrochen. Die Täter ließen neben einer Kreissäge auch ein Standrohr mitgehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell