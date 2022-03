POL-PPRP: 41-Jährige fährt mit Motorrad in Mülltonnen Umzäunung

Ludwigshafen (ots) - Am 01.03.2022, gegen 14:00 Uhr, parkte ein 35-Jähriger sein Auto in der Goethestraße. Da er gerade am umziehen war, schloss er das Auto nicht ab während er ein paar Gegenstände in die Wohnung trug. Als er etwa zwei Minuten später wieder zu seinem Auto kam, wurde er von drei Frauen angesprochen, die ihm erzählten, dass soeben ein älterer und ein jüngerer Mann an dem Auto des 35-Jährigen vorbei ...

mehr