POL-PPRP: Während Umzug Geldbeutel aus Auto gestohlen

Am 01.03.2022, gegen 14:00 Uhr, parkte ein 35-Jähriger sein Auto in der Goethestraße. Da er gerade am umziehen war, schloss er das Auto nicht ab während er ein paar Gegenstände in die Wohnung trug. Als er etwa zwei Minuten später wieder zu seinem Auto kam, wurde er von drei Frauen angesprochen, die ihm erzählten, dass soeben ein älterer und ein jüngerer Mann an dem Auto des 35-Jährigen vorbei gegangen wären. Der jüngere der beiden, wäre kurz stehen geblieben, habe dann den im Auto liegenden braunen Ledergeldbeutel mitgenommen und danach wären beide Männer weiter gelaufen, einer in Richtung Rollesstraße, der andere in Richtung Rohrlachstraße.

Die Polizei bittet nun die drei Frauen, die den Diebstahl beobachtet haben und auch andere Zeugen, die Angaben zu den beiden Tätern machen können, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

