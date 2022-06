Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Zeugenaufruf nach schwerem Jet-Ski Unfall am Sonntag bei Nordheim

Biblis / Nordheim (ots)

Am Sonntag, 10.06.2022, ereignete sich auf dem Rhein in der Ortslage Biblis/Nordheim auf hessischer Seite ein schwerer Jet-Ski Unfall in der ausgewiesenen Jet-Ski Strecke. Um ca. 14:10 Uhr, kollidierten 2 in ihren Farben Blau und Grün sehr auffällige, mit jeweils zwei Personen besetzte, Jet-Ski. Bei einem Fahrmanöver kam es aus bisher ungeklärten Umständen zu einem Zusammenstoß, wobei zwei Personen schwer verletzt wurden, die sich weiterhin in stationärer Behandlung befinden. Die Wasserschutzpolizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Aufklärung des Unfallhergangs und bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, um Mitteilung unter folgenden Kontaktdaten: Wasserschutzpolizeistation Gernsheim, Rheinstraße 30, 64579 Gernsheim, Tel.: 06258/9340-0 oder Fax: 06258/9340-16

