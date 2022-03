Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Alkoholisierter Fahrer fährt in Gartenzaun - Blutprobe entnommen

Helmstedt, Finkenweg

27.03.2022, 20.45 Uhr

Ein 22-jähriger Ford-Fahrer fuhr am Sonntagabend in einen Zaun im Fichtenweg in Helmstedt und entfernte sich dann. Wenig später konnte der alkoholisierte Fahrer durch Polizeibeamte angetroffen werden.

Am Sonntagabend meldete eine Zeugin der Polizei, dass soeben ein Fahrzeug in ihren Zaun gefahren und dann weggefahren sei. Noch während der Sachverhaltsaufnahme erhielten die Polizeibeamten einen erneuten Hinweis, dass sich in der Emmastraße in Emmerstedt ein Ford festgefahren habe. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Fahrzeugführer jedoch entfernt. Nach kurzer Fahndung konnte das Fahrzeug sowie der 22-Jährige wenig später angetroffen werden. Bei der Kontrolle wurde starker Atemalkohol bei dem Pkw-Fahrer festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,18 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe durch die eingesetzten Beamten angeordnet, welche in der Klinik in Helmstedt entnommen wurde.

Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 22-Jährige den Pkw ohne Einverständnis des Eigentümers benutzt hatte. Ob der Fahrer im Besitz eines Führerscheins ist, wird derzeit noch überprüft.

