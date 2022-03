Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte Täter entwendeten in Vorsfelde Baumaschinen aus Container - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Vorsfelde, An der Kochsbreite

24./25.03.22

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag im Wolfsburger Stadtteil Vorsfelde zwei Baucontainer gewaltsam aufgebrochen und mehrere Baumaschinen entwendet. Die Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest. Firmenmitarbeiter hatten in einem durch Bauzäune abgesperrten Bereich der Straße An der Kochsbreite um 06.50 Uhr die aufgebrochenen Lagercontainer entdeckt und die Polizei verständigt. Die Tat habe sich nach Arbeitsende am frühen Donnerstagabend ereignet. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei in Vorsfelde unter der Rufnummer 05363-80970.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell