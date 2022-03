Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in leerstehendes Gebäude - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Eichendorffstraße

23.03.2022, 20.39 Uhr

Zwei Jugendliche brachen am Mittwochabend in ein leerstehendes Haus in der Eichendorffstraße in Schöningen ein und entwendeten verschiedene Gegenstände. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten die 15-Jährigen angetroffen und festgenommen werden.

Am Mittwochabend teilten Zeugen der Einsatzleitstelle der Polizei mit, dass sie in einem leerstehenden Gebäude Personen gesehen hätten. Die umgehend eingesetzten Polizeibeamten konnten in dem Gebäude keine Personen mehr antreffen. Bei einer näheren Absuche der Umgebung fanden die Beamten jedoch Gegenstände, die zuvor aus dem Gebäude entwendet worden waren. Kurze Zeit später konnten die 15-Jährigen in einem Gebüsch durch Einsatzkräfte angetroffen und zur Dienststelle gefahren werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Jugendlichen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls und Hausfriedensbruch.

Zeugen, die zusätzliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Schöningen unter der Telefonnummer 05352/951050 zu melden.

