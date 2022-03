Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 27-Jähriger bei Auseinandersetzung leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Am Mühlengraben

19.03.2022, 21.39 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung am Samstagabend in der Straße Am Mühlengraben wurde ein 27-jähriger Wolfsburger von einem Unbekannten leicht verletzt. Die Tatwaffe ist unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 27-Jährige war am Samstagabend in Begleitung eines Freundes auf dem Fußweg an der Rothenfelder Straße in Richtung Am Mühlengraben unterwegs. In Höhe einer Bankfiliale kamen ihnen ein Mann und zwei Frauen entgegen. Unvermittelt verhielt sich der Mann sehr aggressiv gegenüber dem 27-Jährigen und ging auf diesen los. Nach einen kurzen, aber heftigem Gerangel flüchtete der Unbekannte sowie die Frauen in Richtung des Amtsgerichtes. Kurze Zeit später bemerkte der Wolfsburger, eine kleine Stichverletzung in seinem Bauch. Glücklicherweise war diese nicht schwerwiegend, musste aber trotzdem im Klinikum behandelt werden. Im Anschluss konnte der Wolfsburger entlassen werden.

Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang die beiden Frauen, die etwa 18 Jahre waren, als Zeugen. Eine Frau soll blonde Haare, die andere dunkle Haare gehabt haben. Eine Frau war mit einer hellen Jacke bekleidet.

Personen, die Hinweise zu dem Täter oder den beiden Frauen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell