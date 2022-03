POL-WOB: Toilettenkabine in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Magdeburger Berg 23.03.2022, 11.00 Uhr bis 14.15 Uhr Ein unbekannter Täter entwendete am Mittwochmittag zunächst einen Fahrzeugschlüssel aus einer Kleingartenparzelle am Magdeburger Berg in Helmstedt und flüchtete dann mit dem dazugehörigen grauen Seat Arona in unbekannte Richtung. Die Besitzerin des Seat fuhr am späten ...

mehr