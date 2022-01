Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperverletzung in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat am Mittwoch, 19. Januar 2022, in der Altstadt einen Busfahrer beleidigt, geschlagen und verletzt. Zusammen mit einem weiteren Jugendlichen stieg der Tatverdächtige um kurz nach 12 Uhr am Busbahnhof in den Bus der Linie 382. Die beiden Jugendlichen trugen keine Maske. Der Bitte des Busfahrers, eine Maske aufzusetzen, kam das Duo nicht nach. An der Bushaltestelle Kirchstraße, Ecke Ringstraße, stoppte der Bus und der Busfahrer begab sich zu den beiden Jugendlichen im hinteren Teil des Busses. Er bat die beiden Jugendlichen erneut, die vorgeschriebene Maske aufzusetzen oder sonst alternativ den Bus zu verlassen. Das Duo verließ daraufhin in Begleitung des Busfahrers den Bus. Einer der Jugendlichen griff den Gelsenkirchener unmittelbar nach Verlassen des Busses an. Er beleidigte ihn aufs Übelste, schlug mehrfach auf ihn ein und verletzte ihn leicht. Anschließend entfernte sich der Schläger mit seinem Begleiter über die Kirchstraße in Richtung Innenstadt. Er ist circa 16 bis 18 Jahre alt, schlank und trug zum Tatzeitpunkt dunkle Oberbekleidung. Er trug einen schwarzen Rucksack mit weißen, vertikal verlaufenden Streifen. Sein etwa gleichaltriger Begleiter war korpulent. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen oder seinem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 7512 an das Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

