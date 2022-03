Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrzeugschlüssel aus Gartenlaube gestohlen - Dieb fährt mit Pkw davon

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Magdeburger Berg

23.03.2022, 11.00 Uhr bis 14.15 Uhr

Ein unbekannter Täter entwendete am Mittwochmittag zunächst einen Fahrzeugschlüssel aus einer Kleingartenparzelle am Magdeburger Berg in Helmstedt und flüchtete dann mit dem dazugehörigen grauen Seat Arona in unbekannte Richtung.

Die Besitzerin des Seat fuhr am späten Mittwochvormittag in ihren Kleingarten, um einige Gartenarbeiten zu erledigen. Ihren Pkw parkte die Helmstedterin auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins. Am frühen Nachmittag wurde sie von einem Nachbarn angesprochen, ob sie heute nicht mit dem Auto da sei. Dieser Bemerkung schenkte die Frau zunächst keine Beachtung. Als sie am frühen Abend mit ihrem Seat nach Hause fahren wollte, musste sie jedoch feststellen, dass dieser verschwunden war. Eine Absuche der näheren Umgebung verlief negativ.

Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich der Dieb in einem unbeobachteten Moment Zutritt zu der Gartenlaube der Pkw-Besitzerin verschafft und den Fahrzeugschlüssel gestohlen haben. Danach stieg er in den ein Jahr alten Seat und fuhr davon.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Aufenthalt des gestohlenen Seat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/521-0 zu melden.

