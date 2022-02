Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Kelleraufbrüche in mehreren Fällen - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 14.02.2022 (Montag) bis zum 18.02.2022 (Freitag) in insgesamt 13 Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Gagarinstraße 30 in Schwerin ein.

Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt; Ermittlungen zum erlangten Stehlgut wurden von der Kriminalpolizei eingeleitet. Die Polizei bittet zu diesem Sachverhalt die Bevölkerung bzw. die Anwohnerschaft um Mithilfe:

Wer hat in dem besagten Tatzeitraum Beobachtungen gemacht, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten? Wurden in dem Haus verdächtige Personen beobachtet?

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0358-5180-2224 oder -1560 bzw. über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell