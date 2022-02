Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Garagenaufbrüche in mehreren Fällen - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Samstagabend, dem 19.02.2022 bis Sonntagnachmittag, dem 20.02.2022 in mindestens 10 Garagen der Garagenanlage Am Neumühler See ein und verursachten Sachschaden.

In einer der angegriffenen Garagen wurde des Weiteren ein darin befindlicher Pkw aufgebrochen.

Ob die Täter Stehlgut erlangt haben, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Polizei bittet zu diesem Sachverhalt die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer hat in dem besagten Tatzeitraum am Garagenkomplex zwischen den Straßen Am Neumühler See und Greifswalder Straße Beobachtungen gemacht, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten? Wurden dort fremde Personen beobachtet?

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0358-5180-2224 oder -1560 bzw. über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell